Piłkarz Realu Madryt bardzo bliski przejścia do Milanu. Nietypowa klauzula

- AC Milan doszedł do porozumienia ze Zlatanem Ibrahimoviciem - podał w piątek "Sky Sport Italia". Zdaniem mediów, szwedzki napastnik pozostanie we włoskim klubie na sezon 2020/2021. Mediolańczycy myślą już o kolejnym wzmocnieniu ataku. Zdaniem portalu Calciomercato.com, Milan jest bliski wypożyczenia Brahima Diaza z Realu Madryt.

Dyrektorzy Paolo Maldini i Ricky Massara od wielu dni rozmawiają z Realem na temat 21-letniego Hiszpana. Diaz może grać w ataku oraz na obu skrzydłach. "Królewscy" początkowo odrzucili możliwość sprzedaży Hiszpana. Ostatecznie ma stanąć na wypożyczeniu go do Mediolanu z opcją wykupu.

Piłkarz Realu w Milanie? Nietypowa klauzula

Co ciekawe, w umowie między Realem a Milanem ma być także zawarta klauzula uniemożliwiająca Diazowi przeprowadzkę w przyszłości do Manchesteru United. Takiego zapisu domagał się Manchester City w momencie gdy sprzedawał piłkarza Realowi Madryt w styczniu zeszłego roku. Od tego czasu 21-latek zagrał w barwach "Królewskich" w 21 meczach. Strzelił dwa gole, a do tego dołożył trzy asysty. Diaz jest wychowankiem Malagi. Do Manchesteru City trafił w wieku 15 lat.

Jeśli Diaz przeniesie się do Milanu, o miejsce w ataku będzie walczył ze Zlatanem Ibrahimoviciem, Ante Rebiciem, Rafaelem Leao i Alexisem Saelemaekersem.

