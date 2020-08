Pierwszy transfer Pirlo w Juventusie! Piłkarz jest już na testach medycznych

Jeszcze kilka dni temu nikt się tego nie spodziewał, ale Weston McKennie opuści Schalke i trafi do Juventusu. 22-latek zostanie wypożyczony na sezon, za co mistrzowie Włoch zapłacą trzy miliony euro. Jeśli się sprawdzi (rozegra ponad 60 procent meczów w sezonie), to będą musieli dopłacić 18,5 miliona, aby go definitywnie wykupić.

MCKennie to wychowanek czołowej amerykańskiej akademii piłkarskiej FC Dallas. W 2017 roku trafił do drużyny Schalke U-19. Do tej pory rozegrał niemal sto meczów w zespole z Gelsenkirchen i 19 spotkań w kadrze. Mierzący 186 cm środkowy pomocnik ma więcej zalet defensywnych. Głównie skupia się na rozbijaniu akcji przeciwnika, choć też lubi podłączać się do akcji ofensywnych.

Następca Matuidiego

Wszystko wskazuje, że Andrea Pirlo, nowy trener Juve, oprócz Blaise'a Matuidiego (odszedł do Interu Miami), pożegna także Samiego Khedirę. McKennie to już trzeci letni transfer Starej Damy. Wcześniej kontrakty podpisali: Arthur z Barcelony oraz Dejan Kulusevsky z Atalanty Bergamo, choć ostatni sezon spędził na wypożyczeniu w Parmie. Możliwe także, że do Turynu zawita Luis Suarez, który niemal na pewno opuści Barcelonę.