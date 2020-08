Włoski klub poprawia ofertę za Arkadiusza Milika! Oferują 19-letnią gwiazdę

Władze AS Romy starają się pozyskać Arkadiusza Milika za wszelką cenę. Według informacji "Corriere dello Sport" SSC Napoli otrzymało już ofertę 15 mln euro oraz Cengiza Undera. Obecnie dziennik informuje o wycofaniu pieniędzy. W zamian podtrzymuje ofertę piłkarza i dodaje 19-letniego Alessio Riccardiego.

SSC Napoli rozważa propozycję AS Romy. Aurelio de Laurentiis ma jednak warunek

Zdaniem "CdS" prezes SSC Napoli, Aurelio de Laurentiis rozważa propozycję AS Romy, jednak wolałby innego zawodnika. Właściciel neapolitańczyków wolałby Jordana Veretouta, 27-letniego pomocnika, który rozegrał 43 mecze, w których strzelił siedem goli oraz zanotował asystę. Zgody na taki układ nie wyraziły jednak władze rzymskiego klubu.

Arkadiusz Milik przyznał w ostatnim czasie, że rozważa ofertę przejścia do AS Romy. Warunkami 26-latka są: pięć milionów rocznie oraz pięcioletni kontrakt. Rzymianie są drugim klubem, do którego chciałby trafić napastnik, pierwszym wyborem Polaka jest Juventus. Transfer do mistrza Włoch nie jest pewny, ponieważ jak podaje "Tuttosport" kwota 40 mln euro jest zbyt wysoka dla klubu.

Wspomniany Alessio Riccardi jest gwiazdą młodzieżówki AS Romy. W zespole U19 rozegrał 23 spotkania, w których strzelił trzynaście goli oraz zanotował cztery asysty. W kontekście wymiany "Corriere dello Sport" pisało w ostatnich dniach o możliwości zaproponowania innych piłkarzy: Mirko Antenucciego oraz Ante Coricia.