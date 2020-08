Pierwszy transfer Andrei Pirlo w Juventusie. Zaskakujący ruch mistrzów Włoch

Weston McKennie to 23-letni reprezentant USA (sześć goli w 19 meczach), który może grać jako środkowy lub defensywny pomocnik. Łącznie rozegrał w Bundeslidze 75 meczów, w których strzelił cztery i zaliczył cztery asysty, a do tego rozegrał sześć spotkań w Lidze Mistrzów (po jednym golu i asyście). Juventus zdecydował się na zaskakujący krok, wypożyczając go na rok za trzy miliony euro.

REKLAMA

Zobacz wideo Domenech o Lewandowskim: Powinien mieć szanse na Złotą Piłkę

Po tym okresie "Stara Dama" będzie mogła wykupić go za 18 mln euro. Do ustalenia pozostały jedynie szczegóły, a niedługo transakcja powinna być dopięta - informują najwięksi włoscy specjaliści od transferów, czyli Fabrizio Romano i Gianluca Di Marzio.

To początek dużych zmian w Juventusie. Matuidi już odszedł, jego śladem podąży Higuain

Andrea Pirlo zastąpił Maurizio Sarriego w roli trenera Juventusu po tym, jak ten drugi został zwolniony po odpadnięciu z Ligi Mistrzów (2:2 w dwumeczu z Olympique Lyon, zdecydowały bramki wyjazdowe). Pirlo wprowadza spore zmiany, a z klubu odszedł już Blaise Matuidi (Inter Miami), kontrakt zostanie rozwiązany z Gonzalo Higuainem, a taki sam los może spotkać Samiego Khedirę. Zdaniem włoskich mediów tylko 11 piłkarzy może być pewnych przyszłości w Juventusie: to Wojciech Szczęsny, Gianluigi Buffon, Cristiano Ronaldo, Dejan Kulusevski (wraca z wypożyczenia do Parmy), Arthur (kupiony z Barcelony), Rodrigo Bentancur, Matthijs De Ligt, Merih Demiral, Leonardo Bonucci, Giorgio Chiellini oraz Juan Cuadrado.