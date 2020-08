Oficjalnie: Karol Linetty ma nowy klub! Wieloletni kontrakt reprezentanta Polski

Latem 2016 roku Karol Linetty opuścił Lecha Poznań i za trzy miliony euro przeszedł do Sampdorii Genua. Teraz odchodzi za ponad dwa razy tyle, bo Torino zapłaci - według portalu "Transfermarkt" - 7.5 mln euro. Środkowy pomocnik od początku przygody w Serie A był ważnym ogniwem Sampy. Do tej pory wystąpił w jej barwach aż 132 spotkania, strzelając 11 goli i notując 13 asyst. Grał na tyle dobrze, że w głosowaniu kibiców znalazł się w najlepszej jedenastce Sampdorii ostatniej dekady. W zestawieniu znaleźli się także m.in: Antonio Cassano czy Luis Muriel.

Linetty w Torino, czyli skok w bok

Linetty podpisał kontrakt z Torino. Czy to awans sportowy? To ani krok wstecz, ani do przodu. Można powiedzieć, że to krok w bok. Oba kluby są typowymi średniakami Serie A, które snują marzenia o grze w Lidze Europy, ale zazwyczaj po prostu bronią się przed spadkiem lub zajmują miejsca w połowie tabeli.

Co przekonało Polaka do transferu? Prawdopodobnie fakt, że nowym trenerem Torino został Marco Giampaolo, który pracował z pomocnikiem w Sampdorii. Spekuluje się, że do stolicy Piemontu może trafić także Filip Marchwiński, wychowanek Lecha.

Powrót do kadry?

Chociaż Linetty nie zawodził w klubie, to nie ma uznania w oczach Jerzego Brzęczka. Zadebiutował w kadrze w 2014 roku, ale do tej pory uzbierał zaledwie 23 występy. Ostatni raz w reprezentacji zagrał 14 października 2018 roku, w przegramy 0:1 meczu Ligi Narodów z Włochami. Brzęczek wyżej ceni umiejętności Grzegorza Krychowiaka, Piotra Zielińskiego, Mateusza Klicha, ale nawet Krystiana Bielika, Jacka Góralskiego czy Dominika Furmana.

