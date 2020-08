Milik i Piątek w jednym klubie? Zaskakujące informacje "La Gazzetta dello Sport"

AS Roma musi przygotować się do negocjacji z Edinem Dżeko. W najbliższych dniach ma odbyć się spotkanie z napastnikiem, jednak możliwy jest scenariusz, w którym Bośniak zdecyduje się zmienić klub. Z tego powodu władze Romy już rozglądają się za zawodnikiem, który mógłby go zastąpić, gdyby Dżeko zdecydował się zmienić zespół.

Media informowały w ostatnich tygodniach, że Roma jest zainteresowana pozyskaniem Arkadiusza Milika z Napoli. Transfer mógłby już dojść do skutku, gdyby nie fakt, że władze klubu nie chcą płacić aż 40 milionów euro, których domaga się Napoli. Z tego powodu działacze poszukiwali innego napastnika, gdyby nie udało się także porozumieć z drużyną z Neapolu.

Jak donosi "La Gazzetta dello Sport", władze Romy zainteresowały się Krzysztofem Piątkiem. Polski napastnik występuje obecnie w barwach Herthy Berlin, gdzie po przerwie spowodowanej koronawirusem zdobył trzy bramki. Łącznie w całym sezonie wystąpił w 15 spotkaniach, w których strzelił 4 gole. Zdaniem włoskich mediów, w kręgu zainteresowań Romy są także Mario Mandżukić i Eric Choupo-Moting.

