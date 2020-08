Reprezentant Polski może przejść do Celticu Glasgow. "Wszechstronny obrońca"

Szkockie media donoszą, że obrońca Sampdorii Genua Bartosz Bereszyński znalazł się w kręgu zainteresowań Celticu Glasgow. Trener mistrza Szkocji Neil Lennon chce wzmocnić skład zespołu przed zamknięciem okna transferowego.

Bartosz Bereszyński zostanie piłkarzem Celticu Glasgow? Kilka lat temu za jego wejście na boisku Legia została ukarana walkowerem ze szkockim zespołem

Celtic szuka nowego prawego obrońcy. Na razie w kadrze szkockiego zespołu znajdują się grający na tej pozycji: Jeremi Frimpong i Hatema Abd Elhamed. Ewentualne pozyskanie Bereszyńskiego wzmocniłoby rywalizację wśród bocznych defensorów. Jednym z argumentów, dlaczego Celtic chce pozyskać reprezentanta Polski, jest fakt, że 28-latek jest piłkarzem uniwersalnym i może występować nie tylko na swojej nominalnej pozycji, ale również jako środkowy obrońca czy też lewy defensor.

W poprzednim sezonie Bereszyński zagrał 29 spotkań w barwach Sampdorii we wszystkich rozgrywkach. Celtic nie jest jedynym klubem, który monitoruje sytuację Polaka. Oprócz Szkotów znajduje się również w kręgu zainteresowań Southampton i Bournemouth.

Co ciekawe, Bereszyński kilka lat temu wszedł na boisku w 86. minucie spotkania eliminacji Ligi Mistrzów pomiędzy Legią Warszawa a Celtikiem Glasgow, wygranego przez polski zespół 2:0. Jednak po meczu okazało się, że był to występ nieuprawniony, przez co Legia została ukarana walkowerem 0:3 i straciła wówczas szansę na występy w LM. W pierwszym spotkaniu było 4:1 dla Legii.

Bereszyński gra w Sampdorii od 2017 roku, kiedy został kupiony z Legii Warszawa za 1,8 mln funtów. - Wszechstronny obrońca, który 22 razy wystąpił w reprezentacji narodowej. Dzięki ogromnemu doświadczeniu w Lidze Europy może być wzmocnieniem zespołu Neila Lennona - możemy przeczytać na stronie redceltic.com.

