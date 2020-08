Barcelona wytypowała następcę Lionela Messiego, jeśli ten odejdzie

Włoski dziennik przytacza problemy z przedłużeniem kontraktu Paulo Dybali. Juventus nie doszedł do porozumienia w sprawie nowej umowy i nie zgadza się na warunki proponowane przez piłkarza, którego jeszcze rok temu chciał za wszelką cenę sprzedać i oferował go zarówno Tottenhamowi Hotspur, jak i Manchesterowi United, ale do transferu nie doszło - Argentyńczyk został i grał na tyle dobrze, że wybrano go piłkarzem roku Serie A. Zdaniem mediów 26-latek żąda 15 mln euro rocznie, to niemal dwukrotnie więcej niż obecnie. Paulo Dybala jest obecnie czwartym najlepiej zarabiającym piłkarzem Juventusu. Napastnika wyprzedzają Matthijs de Ligt, Gonzalo Higuain oraz Cristiano Ronaldo.

Leo Messi opuści FC Barcelonę? Włoskie media szukają następcy Argentyńczyka

Zdaniem włoskich mediów Leo Messi jest sfrustrowany formą prezentowaną przez FC Barcelonę w minionym sezonie. Portal "Football-Italia" podkreśla także niezadowolenie spowodowane wyciekiem rozmów Argentyńczyka z nowym szkoleniowcem zespołu, Ronaldem Koemanem.

Obecna umowa Leo Messiego z FC Barceloną obowiązuje do końca czerwca 2021 roku. Wyznaczając Paulo Dybalę na następcę Argentyńczyka, "Tuttosport" zauważa zainteresowanie piłkarzem ze strony Interu Mediolan oraz Manchesteru City. Wciąż są to jednak jedynie medialne spekulacje.

W minionym sezonie Paulo Dybala rozegrał 46 meczów, w których strzelił 17 goli oraz zanotował 18 asyst. Piłkarz jest związany z Juventusem Turyn kontraktem, który wygasa z końcem czerwca 2022 roku.