Juventus szykuje wielki hit transferowy! Osłabia swojego rywala

Choć Juventus zmierza po dziewiąty tytuł mistrzowski z rzędu, to wciąż ma słabe punkty. Kibice Starej Damy w szczególności narzekają na drugą linię, gdzie brakuje kreatywnych pomocników. W ostatnich dniach coraz więcej mówi się o potencjalnej wymianie Miralema Pjanicia na Arthura z Barcelony. Tymczasem Luciano Moggi, były prezes Juve, twierdzi, że turyńczycy mają jeszcze jeden pomysł na letnie mercato.

- Sergej Milinković-Savić trafi do Juventusu. To będzie wielki hit nowego sezonu. Jestem przekonany, że ten transfer dojdzie do skutku. Juventus w zamian zaoferuje swojego piłkarza - cytuje Moggiego portal sololalazio.it. Były prezes Juventusu nie zdradził jednak nazwiska zawodnika, o jakiego może chodzić.

Wartość Milinkovicia-Savicia

Serb trafił do Lazio w 2015 roku, a Genk zarobił na nim aż 18 mln euro. Ile teraz jest wart? Po jego znakomitym sezonie 2017/18, w którym strzelił 12 goli, Claudio Lotito, właściciel Lazio, powiedział, że nie sprzeda go za mniej niż sto milionów euro. I choć zainteresowanie było ogromne, to żaden klub nie zdecydował się wpłacić takiej kwoty. Lotito jednak nie przewidział, że kolejny sezon będzie znacznie słabszy w wykonaniu SMS-a. Rozgrywki 19/20 jednak znowu układają się po myśli Serba. Milinković Savić może nie ma zachwycających liczb (cztery gole, pięć asyst), ale to dlatego, że zaczął grać głębiej, niż w przeszłości. "Transfermarkt" wycenia go na 64 mln euro.

Lazio rywalizuje z Juventusem o mistrzostwo Włoch. Rzymski klub ma cztery punkty mniej, ale i jedno spotkanie zaległe (w środę wieczorem zmierzy się z Atalantą Bergamo).

