Przedziwne transfery na linii Barcelona - Juventus! Dwóch piłkarzy zmienia kluby

Rozmowy Barcelony z Juventusem toczą się od dwóch miesięcy. Arthur miałby trafić do Turynu za ponad 60 milionów euro, za to Pjanić przeszedłby do ekipy mistrzów Hiszpanii za nieco niższą kwotę. Według katalońskiego "Sportu" liczby będą wyglądać nieco inaczej - Brazylijczyk zostanie wyceniony na 80 mln euro, za to Bośniak na 70 mln, co oznacza, że Juventus zapłaci 10 mln euro "na czysto".

Dlaczego Barcelona i Juventus decydują się na taki krok?

Do tej pory jedyną przeszkodą była niechęć Arthura do zmiany klubu, ale Juventus jest przekonany, że nakłonił Brazylijczyka do zmiany zdania. Pjanić za to bardzo chętnie przeniesie się do Hiszpanii. Oba kluby nie decydują się na bezpośrednią wymianę ze względów czysto finansowych - pieniądze, jakie otrzymają za swoich piłkarzy, będą mogły wpisać do wyników finansowych za ten sezon, podczas gdy miliony euro wydane na sprowadzenie piłkarzy są amortyzowane przez długość trwania ich kontraktów. Pod koniec maja ESPN ujawniło, że Barcelona potrzebuje zebrać 70 mln euro przed 30 czerwca, by zrealizować swoje plany finansowe (które zakładały pozyskanie 124 mln euro ze sprzedaży piłkarzy).

23-letni Arthur trafił do Barcelony z Gremio za 30 mln euro w 2018 roku. W "Dumie Katalonii" rozegrał 71 meczów, w których strzelił cztery gole i zaliczył sześć asyst. 30-letni Pjanić jest piłkarzem Juventusu od 2016 roku (przyszedł z AS Romy). W barwach "Starej Damy" rozegrał 170 spotkań, strzelił 22 gole i zaliczył 36 asyst.