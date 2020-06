Arkadiusz Milik wybrał najlepszy sposób na odejście z Napoli. Włosi chwalą Polaka

- Kontrakt Arka dobiega końca. On wie, że już rozglądamy się za napastnikami, którzy będą w stanie go zastąpić. Wie też, jakim szacunkiem go darzę - jako piłkarza i człowieka - powiedział Gennaro Gattuso po meczu Hellas Werona - Napoli (0:2), w którym Milik strzelił gola na 1:0. Polak prawdopodobnie nie przedłuży kontraktu z Napoli (wygasa w 2021 roku) i chciałby odejść z klubu już tego lata. Najmocniej interesuje się nim Juventus, ale Napoli nie jest zadowolone z ofert mistrzów Włoch (Napoli chce pieniędzy, Juventus oferuje piłkarzy na wymianę). Polakiem interesują się też m.in. Atletico Madryt i Tottenham Hotspur.

Włosi chwalą Milika. "Nie poddaje się"

- Ostatnie występy pokazują, jak bardzo Milik ceni Napoli, nawet pomimo nieporozumień związanych z nowym kontraktem i możliwym odejście. Arek nie poddaje się i tak długo, jak będzie mógł grać, Gennaro Gattuso może z niego korzystać - pisze "La Gazzetta dello Sport" uważając, że Polak wybrał najlepszy możliwy sposób pożegnania z Napoli, nie protestując w żaden sposób i dając z siebie wszystko na boisku.

Jednocześnie największa włoska gazeta sportowa informuje, że szanse na to, że przedłuży kontrakt (Napoli oferuje umowę do 2024 roku) są minimalne. Główną kością niezgody jest klauzula odejścia - Napoli chciało, by wynosiła aż 100 mln euro, na co nie zgadza się Milik, obie strony nie zgadzały się również co do pensji.

- Nie wiemy dlaczego, ale nie wszyscy fani Napoli lubią Milika. Obwiniają go o zmarnowane sytuacje, takie jak w doliczonym czasie gry z Liverpoolem w Lidze Mistrzów [w ostatniej kolejce fazy grupowej Ligi Mistrzów 2018/19; gdyby Milik trafił, to Napoli awansowałoby do fazy pucharowej kosztem Anglików - dop. red.] - pisze fanowski portal "Il Napolista". Dalej czytamy, że "Napoli powinno zrobić więcej, by go zatrzymać", a sam Milik jest niedoceniany. Dziennikarz Sky Massimo Ugolini dodał, że napastnik Napoli "honoruje kontrakt, strzelając ważne gole".

W 25 meczach tego sezonu Milik strzelił 13 goli (10 w Serie A i trzy w Lidze Mistrzów). Napoli obecnie zajmuje 6. miejsce w Serie A, premiowane awansem do Ligi Europy. Po 27 kolejkach ma 42 punkty. Do 4. Atalanty (to miejsce dające grę w Lidze Mistrzów) traci dziewięć punktów (a w dodatku ekipa z Bergamo ma jeden mecz więcej do rozegrania).