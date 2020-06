Piotr Zieliński zachwalany przez Włochów. "Nieustraszony"

W ramach 27. kolejki Serie A, SSC Napoli wygrało 2:0 z Hellasem Werona po bramkach Arkadiusza Milika oraz Hirvinga Lozano. Piłkarzem, którym zachwycają się włoscy dziennikarze jest także Piotr Zieliński. Wyróżniono nie tylko postawę ofensywną polskiego zawodnika, ale też grę w defensywie.

REKLAMA

Piotr Zieliński z wysokimi notami za mecz. "Był nieustraszony, niezwykle pracowity"

Dziennikarze "La Gazzetta dello Sport" ocenili Piotra Zielińskiego na "7". Ich zdaniem Polak był nieustraszony, górował nad przeciwnikami i wykazał się sumiennością. Wyróżniał się przeglądem pola, jakością podań oraz intensywnością.

Postawę 26-latka podsumował Michał Borkowski, który powołał się na pozostałe włoskie dzienniki. Dziennikarz zauważył, że jedynie "Corriere dello Sport" przyznało pomocnikowi SSC Napoli notę - "6,5".

Zielu piłkarzem meczu w Napoli. "Deszcz siódemek": wszędzie noty 7, poza Corierre. - Ma elegancję, która porywa - Nie do zajechania, ciągle w ruchu bez spadku jakości i tempa - Bystry, aktywny i reaktywny, zawsze świadomy, często kreatywny - Najlepszy w N, za to jak interpretował mecz

- podsumował wyczyn Piotra Zielińskiego we wpisie na Twitterze.

Piotr Zieliński w obecnym sezonie rozegrał 38 meczów, strzelając dwa gole i zdobywając siedem asyst. Polak dwadzieścia pięć razy wychodził w pierwszym składzie we wszystkich meczach Serie A. Rozegrał 3122 minut we wszystkich rozgrywkach. Jak podsumował Michał Borkowski: "zero kontuzji, praktycznie zero urazów od Empoli. Kapitalne zdrowie i wydolność piłki".