Gennaro Gattuso zabrał głos ws. transferu Arkadiusza Milika. Co za słowa

Była 38. minuta spotkania. Matteo Politano dośrodkował piłkę z rzutu rożnego. Do niej pierwszy doskoczył Arkadiusz Milik, który urwał się obrońcom gospodarzy. Polak pewnie dołożył głowę i posłał strzał w kierunku dalszego słupka, pokonując nim bezradnego Marco Silvestriego.

Gattuso o Miliku: Szanuję go jako piłkarza i człowieka

Bardzo możliwe, że wtorkowa bramka będzie pożegnalnym trafieniem Milika w Napoli. Wiadomo, że reprezentant Polski chce odejść z zespołu z Neapolu, a bardzo zainteresowany jego pozyskaniem jest Juventus. W grę wchodzi także transfer do jednego z dwóch zainteresowanych klubów z Premier League. Nie wiadomo jednak, jak dużo pieniędzy za swojego gracza będą chcieć szefowie neapolitańczyków. Zapytany o to na pomeczowej konferencji prasowej został Gennaro Gattuso. - To nie moje pieniądze - uciął trener 6. zespołu Serie A.

I dodał: Kontrakt Arka dobiega końca. On wie, że już rozglądamy się za napastnikami, którzy będą w stanie go zastąpić. Wie też, jakim szacunkiem go darzę - jako piłkarza i człowieka.

Milik jest piłkarzem Napoli od lipca 2016 roku. Wówczas włoski klub zapłacił za niego 32 mln euro. Do tej pory 26-latek rozegrał w jego barwach 112 spotkań, w których strzelił 47 goli i zaliczył 5 asyst.

