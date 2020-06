Zbigniew Boniek wbił szpilkę Juventusowi. "Wygląda, jakby był zadowolony"

We Włoszech udało się powrócić już do gry po przerwie spowodowanej pandemią koronawirusa. Zbigniew Boniek, który był gościem radia "Centro Suono Sport" skrytykował grę Juventusu, który przegrał w finale Pucharu Włoch po rzutach karnych z Napoli. - Juventus wygląda, jakby był zadowolony z poprzednich sezonów. Nie widać w nich chęci do gry i potwierdzania wyższości jak w poprzednich latach. Nadal jednak bardzo trudno ich pokonać - powiedział prezes PZPN.

REKLAMA

Zobacz wideo Popis Roberta Lewandowskiego! Maszyna do strzelania goli [ELEVEN SPORTS]

Boniek skomentował także występ Interu Mediolan, znajdującego się na 3. miejsce w Serie A. - Inter to drużyna przypominająca boksera, który zaczyna w bardzo dobrym tempie, ale potem zwalnia. Zaczynają grać, jakby strzelili 7-8 bramek, a potem ich tempo spada. Trzeba jednak oddać Conte, że wykonał kapitalną robotę - dodał Boniek.

Juventus, po pokonaniu w poniedziałek Bologni na wyjeździe, ma cztery punkty przewagi nad Lazio i aż dziewięć nad Interem Mediolan. Obydwa te zespoły mają jednak rozegrany mecz mniej. W środę zagrają kolejno z Atalantą i Sassuolo.

Przeczytaj także: