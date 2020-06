50 mln euro za Arkadiusza Milika! Dwa kluby gotowe. Juventus bez szans

Gazeta "Corriere dello Sport" twierdzi, że jeżeli Arkadiusz Milik nie dogada się z Napoli ws. nowego kontraktu, to nie zostanie we Włoszech, tylko trafi do Atletico Madryt lub Tottenhamu, które są gotowe zaakceptować żądania włoskiego klubu, który chce 50 mln euro.

Fot. Andrew Medichini / AP