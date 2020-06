Podwójna gra Arkadiusza Milika. Juventus ma nowy cel transferowy

Przyszłość Arkadiusza Milika wciąż nie jest znana. Poniedziałkowe wydanie dziennika "Il Mattino" informuje, że cała saga transferowa związana z polskim napastnikiem może mieć zupełnie nieoczekiwane rozstrzygnięcie.

Arkadiusz Milik jednak zostanie w Napoli?

Polski napastnik znalazł się na okładce włoskiego dziennika, a tekst zatytułowano: "Podwójna gra Milika". - Arek ma umowę, która wygasa z klubem w 2021 r., a na razie nie doszło do jej przedłużenia. Sytuacja pozostaje otwarta i możliwe są wszystkie rozwiązania. Rozmowy między dyrektorem sportowym Giuntolim i osobami reprezentującymi polskiego napastnika będą wznowione. W czwartym roku gry w ekipie spod Wezuwiusza Milik strzelił 12 bramek w 24 meczach, 9 w lidze i trzy w Lidze Mistrzów możemy przeczytać w tekście o Polaku.

I dalej czytamy: - Dlatego wszystkie rozwiązania pozostają możliwe, w tym nagły zwrot, podobnie jak to było z Driesem Mertensem. Negocjacje zostaną wznowione, a przyszłość Milika będzie niedługo znana. Jeśli strony się nie dogadają, to zostanie sprzedany za 40 mln. Juventus jest cały czas najbardziej zainteresowany Polakiem, ale możliwe również są inne kierunki zagraniczne - informuje "Il Mattino".

Cel transferowy Juventusu nr 2 w przypadku fiaska negocjacji z Milikiem

Jeżeli nie udałoby się do mistrza Włoch sprowadzić Milika, to drugim celem transferowym ekipy z Turynu ma być Raul Jimenez, doskonale spisujący się w trwającym sezonie w barwach Wolverhampton Wanderers. Według doniesień medialnych dziennika "AS" Juventus może sprowadzić Meksykanina za 30 mln dolarów i oprócz tego oddać do Wolves dwóch swoich graczy - Daniele Ruganiego i Federico Bernardeschiego, aby obniżyć kwotę za napastnika Wolves, którego wycenia się na 54 mln funtów. Co więcej, Juventus szuka zastępcy dla Gonzalo Higuaina, który po zakończeniu tego sezonu ma odejść z Turynu.

Jimenez w trwającym sezonie Premier League strzelił już 14 goli. Przed 29-letnim napastnikiem jeszcze 8 spotkań ligowych w sezonie 2019/20. Jego dobra forma sprawia, że stał się dla wielu klubów głównym celem transferowym w nadchodzącym letni oknie transferowym. Jimenez początkowo grał w zespole Nuno Espirito Santo na wypożyczeniu z Benfiki Lizbona, a latem zeszłego roku został wykupiony za 37 mln funtów.

Napoli z kolei nie jest skłonne, aby wymieniać się piłkarzami i oczekuje gotówki za Milika. Polak ma ważny kontrakt z Napoli do 30 czerwca 2021 roku, zatem jest to jedna z ostatnich szans dla Napoli, aby zarobić na nim sporo pieniędzy.

