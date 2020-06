Złodziej napadł na piłkarza Romy. Ten zareagował natychmiast. "Roztrzaskany kask"

Sytuacja miała miejsce w piątek. Bryan Cristante poruszał się po ulicach Rzymu swoim Porsche Cayenne. W pewnym momencie podjechał do niego napastnik na skuterze. - Zajrzał do mojego samochodu, kiedy zatrzymałem się na światłach. Chciał mnie okraść - powiedział piłkarz AS Romy w rozmowie z "Il Messaggero". - Gdy tylko zorientowałem się, co się dzieje, natychmiast zareagowałem - dodał.

Zobacz wideo Top 3 gole Cristiano Ronaldo w Serie A. Sezon 2019/20 [ELEVEN SPORTS]

Piłkarz Romy obronił się przed złodziejem. "Roztrzaskałem mu kask"

Cristiante nie zamierzał pozwolić złodziejowi go okraść. Nie zamierzał też uciekać. - Wymierzyłem mu dwa ciosy. Uderzenia były tak silne, że roztrzaskałem mu kask. Po tym, jak go uderzyłem, złodziej upadł na ulicę. Po chwili podbiegł jego wspólnik, który go zabrał - przyznał zawodnik.

To kolejna podobna sytuacja we Włoszech w ostatnim czasie. Kilka tygodni temu bandyci napadli na Samu Castillejo z Milanu, któremu grozili bronią. Wówczas sprawców złapała policja.

Roma walczy o Ligę Mistrzów

25-letni Cristante w tym sezonie wystąpił w 21 spotkaniach we wszystkich rozgrywkach, w których strzelił jednego gola i zaliczył dwie asysty. Roma po 26 kolejkach zajmuje 5. miejsce w tabeli, znajdując się na pozycji dającej prawo gry w fazie grupowej Ligi Europy. Do 4. miejsca, które gwarantuje występy w fazie grupowej Ligi Mistrzów Rzymianie tracą 3 pkt.

