Nocne świętowanie kibiców Napoli doprowadziło do kłótni. Gorąca dyskusja polityków we Włoszech

Po raz szósty w historii Napoli zdobyło Puchar Włoch. Piłkarze Gennaro Gattuso w decydującym meczu pokonali Juventus, zwycięstwo zapewniając sobie jednak dopiero w serii rzutów karnych (w regulaminowym czasie gry padł remis 0:0), która zakończyła się wynikiem 4:2. Decydującą jedenastkę wykorzystał Arkadiusz Milik. Choć mecz był rozgrywany w Rzymie, to Neapol zapłonął.

REKLAMA

Zobacz wideo Werder Brema - Bayern Monachium 0:1 - Gol Roberta Lewandowskiego na 0:1 [ELEVEN SPORTS]

Miasto opanowała euforia. Około pięciu tysięcy kibiców neapolitańskiego zespołu wyszły na ulice, by wspólnie świętować triumf nad znienawidzonym Juventusem. Większość z nich zebrała się przy Fontana del Carciofo. Choć Włochy niezwykle mocno odczuły skutki koronawirusa, to w nocy ze środy na czwartek nie było tego widać. Na zdjęciach, które obiegły internet, doskonale pokazały, że prawie nikt nie ma na sobie masek ochronnych. Kibice przebywają w dużych skupiskach, stojąc obok siebie ramię w ramię, nawet nie myśląc o zachowaniu bezpiecznej odległości.

Po nocnym świętowaniu rozgorzała we Włoszech dyskusja polityków, dotycząca sytuacji w Neapolu. - Widzę zdjęcia z wielu innych regionów. Nikt nie zapytał gubernatorów tych regionów, co w sytuacji, gdyby to, co wydarzyło się w Neapolu, wydarzyło się gdziekolwiek indziej. Ale, że wydarzyło się w Neapolu, to Salvini postanowił zabrać głos. Gdy odbywało się nocne spotkanie, zapytał prezydenta regionu "co powiesz?" na temat zgodności z przepisami. Prezydent regionu nie ma z tym nic wspólnego - powiedział Vicenzo De Luca, prezydent regionu Kampania, podczas transmisji na Facebooku.

W "7Gold" odpowiedział mu Salvini, który winą za zgromadzenie w Neapolu obarczył De Lucę. - Gubernator, który daje komuś osła, jest po prostu biedakiem. Porozmawiajmy więc o tej samej osobie, która mówił o oprawkach moich okularów, nazywając je gó**em. Rozmawiamy o poważnych sprawach, a nie o kimś, kto zarabia pieniądze nie rozwiązując problemów obywateli - odpowiedział Salvini.

Przeczytaj także: