Piękne słowa o Miliku po wygraniu Pucharu Włoch. "Arek, pomyśl o tym"

Arkadiusz Milik zdobył decydującego gola z rzutu karnego (0:0 i 4:2 w serii jedenastek) w finale Pucharu Włoch! Polak bardzo pewnie wykonał jedenastkę, strzelając w prawy dolny róg bramki.

"Wielki bohaterze, nie odchodź"

Włoski portal poświęcił trochę miejsca polskiemu napastnikowi po wygranej Napoli z Juventusem. - "Nawet krytyka Milika, podsycana plotkami rynkowymi, które zbliżają go do Juve, zamilkła na chwilę: on także był królem, strzelając decydującą jedenastkę. Wielki bohaterze, nie odchodź, Arek, pomyśl o tym, oni są smutni, spójrz na nich" - napisano w relacji włoskiego portalu, publikując zdjęcie, na którym widoczni są Ronaldo, Higuain, Sarri i wszystkie piłkarze Juventusu po zakończeniu meczu" - możemy przeczytać na portalu ilmattino.it.

Kontrakt Milika kończy się w czerwcu 2021 roku, a Aurelio de Laurentiis pytany o kwotę, jaką inny klub musiałby wyłożyć za napastnika Napoli, wciąż twierdził, że powinno to być 50 milionów euro, z czym nie zgadzają się włoscy eksperci. - Myślę, że będzie to kwota około 20 milionów euro, może 25 - tłumaczył Francesco Porzio, bliski współpracownik Gianluki Di Marzio, cenionego eksperta od rynku transferowego, w rozmowie z Antonim Partumem.

Milik gra dla Napoli od sierpnia 2016 roku. W obecnym sezonie Serie A w szesnastu meczach zdobył dziewięć goli.

