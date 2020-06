Nagle zapadła niezręczna cisza. Włosi w szoku po hymnie przed finałem Pucharu Włoch [WIDEO]

Napoli pokonało Juventus w rzutach karnych i zdobyło Puchar Włoch. Decydującego gola w serii rzutów karnych strzelił Arkadiusz Milik, ale we Włoszech więcej niż o samym meczu mówi się o hymnie, który tuż przed meczem zaśpiewał Sergio Sylvestre. Amerykański piosenkarz nie dość, że zdecydował się na swoją interpretację włoskiego hymnu, to jeszcze w pewnym momencie zapomniał słów - o czym informuje "Corriere dello Sport". Na Stadionie Olimpijskim w Rzymie nagle zapadła niezręczna cisza, co możecie zobaczyć w tym materiale wideo:

- To ze wzruszenia - wyjaśnił po meczu amerykański piosenkarz, ale niesmak wśród Włochów pozostał.

Gest uniesionej pięści

Sergio Sylvestre tuż po ostatnich słowach hymnu uniósł pięść w górę, czym okazał wsparcie ruchowi protestującemu wobec brutalności policji i rasizmu systemowego. Ten gest Czarnych Panter wykonał Tommie Smith podczas igrzysk olimpijskich w 1968 roku w Meksyku. Była to manifestacja tzw. "Black Power", za co Smith został później wyrzucony z wioski olimpijskiej. Po śmierci George'a Floyda gest uniesionej pięści jest wsparciem protestów, które na całym świecie odbywają się pod hasłem "Black Lives Matter".

Sergio Sylvestre ma 29 lat, urodził się w Los Angeles, ale już od kilkunastu lat mieszka we Włoszech. Karierę na Półwyspie Apenińskim zrobił dzięki programowi talent show "Amici di Maria De Filippi", który wygrał w 2016 roku.