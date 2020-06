Poznaliśmy skład finału Pucharu Włoch! Bramkarz bohaterem. Grali Zieliński i Milik

Mecz w Neapolu zdecydowanie lepiej zaczął się dla gości, którzy objęli prowadzenie już w 2. minucie gry. Bramkę zdobył Christian Eriksen, który pokonał Davida Ospinę uderzeniem bezpośrednio z rzutu rożnego.

REKLAMA

Chociaż gościom nie brakowało okazji do podwyższenia prowadzenia, to wynik nie ulegał zmianie. Głównie dzięki doskonałym interwencjom Ospiny, który odkupił winy z początku meczu. Kolumbijczyk w znakomitym stylu odbił m.in. uderzenia Romelu Lukaku i Antonio Candrevy.

Ospina był też jednym z bohaterów akcji bramkowej gospodarzy. Kolumbijczyk złapał piłkę po rzucie rożnym Interu i długim podaniem znalazł Lorenzo Insigne, Włoch wyłożył piłkę Driesowi Mertensowi, który z bliska doprowadził do wyrównania. Dla Belga to 122. trafienie w barwach Napoli, co sprawiło, że stał się on najskuteczniejszym zawodnikiem w historii klubu.

Napoli w finale Pucharu Włoch

Na boisku w Neapolu przebywało dwóch Polaków. 84 minuty rozegrał Piotr Zieliński, którego w końcówce meczu zmienił Allan. W 74. minucie na boisku pojawił się Arkadiusz Milik, który zmienił Driesa Mertensa. W końcówce Inter szaleńczymi atakami próbował wyrwać zwycięstwo, ale świetnie dysponowana była obrona gospodarzy.

Napoli awansowało do finału Pucharu Włoch, bo w pierwszym meczu wygrało 1:0. Finał już w środę na Stadionie Olimpijskim w Rzymie. Rywalem Napoli będzie Juventus, który w piątek wyeliminował AC Milan.

Czytaj też:

Pobierz aplikację Sport.pl LIVE na Androida i na iOS-a

Sport.pl Live .