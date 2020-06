"Gianluigi Buffon mógł usnąć! Cristiano Ronaldo zardzewiał"

Po nudnym meczu Juventus zremisował z Milanem 0:0 i awansował do finału Pucharu Włoch dzięki remisowi 1:1 w pierwszym meczu. Wydarzeniem piątkowego spotkania był zmarnowany rzut karny przez Cristiano Ronaldo (i jego słaby występ) oraz czerwona kartka dla Ante Rebicia, którą dostał kilka sekund później za bezpardonowy atak na Danilo.

Cristiano Ronaldo "zardzewiał", Buffon mógł usnąć

- Głównym zagrożeniem było to, że zaśnie. Milan nie zmusił go do pracy - napisała "Corriere della Sera" o Gianluigim Buffonie, który... nie dostał oceny. Najgorsze oceny w Juventusie (5) dostali Adrien Rabiot i Cristiano Ronaldo. O Francuzie napisano, że "popełniał mnóstwo błędów", za to Portugalczyk "zmarnował karnego, ale nie tylko: wyglądał na trochę zardzewiałego, co było zauważalne. To nie była jego magiczna noc". W "Corriere dello Sport" Ronaldo również dostał 5, wraz z Rabiotem i Federico Bernardeschim. Najlepsze oceny dostali Alex Sandro i Rodrigo Bentancur (po 6,5).

Gianluigi Donnarumma kilkukrotnie ratował Milan

W Milanie na plus wyróżnili się Gianluigi Donnarumma i Simon Kjaer. - Trzymał Milan w grze przy co najmniej 4, 5 okazjach, w tym dzięki obronie rzutu karnego. Jego kontrakt wygasa za rok i Milan musi zrobić wszystko, by go zatrzymać - napisała "Corriere della Sera", przyznając mu i Kjaerowi ("siła i kunszt") oceny 6,5.

W "Corriere dello Sport" Donnarumma dostał 7,5, a Kjaer wraz z Romagnolim po 6,5. Najgorzej oceniono Ante Rebicia, który dostał czerwoną kartkę kilka sekund po obronionym karnym przez Donnarummę. - Co się działo w jego głowie? Ibrahimović również potrafi zagrać w stylu kung-fu, ale trafia w piłkę, a nie klatkę piersiową rywala. To było szaleństwo - oceniono.

Juventus pozna swojego rywala w finale Pucharu Włoch w sobotę. O 21:00 Napoli podejmie Inter Mediolan (w pierwszym meczu Napoli wygrało 1:0). Według przewidywań włoskich mediów Arkadiusz Milik usiądzie na ławce rezerwowych, a Piotr Zieliński wyjdzie w podstawowym składzie >>