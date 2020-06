Arkadiusz Milik poza składem Napoli! Włoskie media nie mają wątpliwości

Napoli zmierzy się z Interem Mediolan w rewanżowym starciu w półfinale Pucharu Włoch. Ekipa Gennaro Gattuso wygrała pierwsze spotkanie w Mediolanie 1:0 po golu Fabiana Ruiza (Arkadiusz Milik wszedł wtedy na boisko z ławki rezerwowych, a Piotr Zieliński opuścił je w końcówce spotkania) i to Napoli jest faworytem do tego, by zagrać w środowym finale z Juventusem (który wyeliminował AC Milan).

Arkadiusz Milik na ławce rezerwowych. Po jednej niewiadomej w Napoli i Interze

Dla obu drużyn to pierwsze mecze po przerwie spowodowanej pandemią. "Corriere dello Sport" i "Sky Sport Italia" podały przewidywane jedenastki Napoli i zgodnie wynika z nich, że Arkadiusz Milik nie wyjdzie w podstawowym składzie, a od pierwszej minuty zobaczymy za to Piotra Zielińskiego. Dziennikarze obu tych mediów różnią się tylko w jednej kwestii: według "CdS" Gattuso postawi na Allana, za to według Sky Sport Italia na boisku pojawi się Fabian Ruiz.

Przewidywany skład Napoli: Ospina; Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly, Mario Rui; Ruiz (Allan), Demme, Zielinski; Politano, Mertens, Insigne

Podobnie jest w przypadku Interu - według "CdS" Antonio Conte postawi na Stefana De Vrija, za to Sky Sport Italia przewiduje, że będzie to jednak Andrea Ranocchia.

Przewidywany skład Interu: Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Candreva, Barella, Brozovic, Young; Eriksen; Lukaku, Lautaro Martinez

Arkadiusz Milik odejdzie do Juventusu?

Telewizja RAI w tym tygodniu potwierdziła, że Arkadiusz Milik jest przekonany na transfer do Juventusu. Niedawno dostał ultimatum od Napoli i musiał wybrać, gdzie zamierza grać i jest zdecydowany na przejście do mistrza Włoch. Jego kontrakt wygasa wraz z końcem sezonu 2020/21, więc dla Napoli nadchodzące okno transferowe to przedostatnia okazja na zarobienie na nim jakichkolwiek pieniędzy, jeśli nie chce, by Polak odszedł za darmo.