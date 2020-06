Silvio Berlusconi chce Kakę i Zlatana w swoim klubie. Zamiast nich może sprowadzić Polaka

Silvio Berlusconi dał się poznać fanom piłki nożnej jako właściciel Milanu, którym był przez ponad 30 lat. W 2018 roku kupił Monzę (rok wcześniej sprzedał Milan), która po przedwczesnym zakończeniu sezonu w Serie C (trzeci poziom rozgrywek we Włoszech) awansowała do Serie B. Berlusconi szuka już piłkarzy, którzy mieliby pomóc jego zespołowi w wywalczeniu awansu do Serie A i wskazuje m.in. na Kakę oraz Zlatana Ibrahimovicia.

Zobacz wideo Zlatan Ibrahimović zmienił Krzysztofa Piątka. A na stadionie euforia

- Myślimy o czterech, pięciu wzmocnieniach. Jesteśmy przekonani, że możemy wygrać również Serie B. Kaka i Ibrahimović również byli naszymi celami transferowymi, ale nie mogliśmy ich pozyskać ze względów pozasportowych. Ale nigdy nie wiadomo, co się stanie, nadal będziemy próbować - powiedział Berlusconi w rozmowie z "Telelombardią".

"Nigdy nie mieliśmy wątpliwości, że awansujemy"

W momencie gdy przerwano sezon Serie C Monza miała aż 16 punktów przewagi nad rywalami. - Nigdy nie miałem wątpliwości, że awansujemy. Od początku sezonu byliśmy na szczycie i na nim pozostaliśmy. Teraz budujemy zespół zdolny do gry w Serie B. Awans do Serie A zależy od wielu czynników. Częściowo wiemy, czego się spodziewać i postaramy się to wykorzystać - dodał czterokrotny premier Włoch. Był właścicielem Milanu w latach 1986-2017 i w tym czasie jego ekipa pięciokrotnie wygrała Ligę Mistrzów (wcześniej Puchar Europy).

To za jego rządów do Milanu przyszli zarówno Kaka (2003), jak i Zlatan Ibrahimović (2010) - obaj wygrali Serie A w swoich pierwszych sezonach. W 2007 roku Kaka zdobył Złotą Piłkę, a z Mediolanu odszedł w 2009 roku do Realu Madryt (i powrócił do Milanu na sezon 2013/14), a w 2017 roku zakończył karierę. Ibrahimović grał w Milanie w latach 2010-2012, po czym odszedł do PSG. Po przygodach w Manchesterze United i Los Angeles Galaxy zimą tego roku wrócił do Milanu, ale jego kontrakt niedługo wygasa i nie wiadomo, czy zostanie przedłużony.

Silvio Berlusconi sprowadzi Polaka?

Pozyskanie Kaki i Zlatana Ibrahimovicia wydaje się mało realne. Za to Berlusconi myśli o sprowadzeniu Polaka - to 21-letni Kamil Pestka z Cracovii, którego kontrakt wygasa za rok. Monza Berlusconiego ma być klubem etycznym, romantycznym i bez tatuaży. - To ma być piłkarska bajka ze starych czasów - pisał Antoni Partum o projekcie Berlusconiego >>

