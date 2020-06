Jest chętny na Łukasza Teodorczyka! Polak odejdzie z Udinese

Łukasz Teodorczyk czasu spędzonego w Udinese z pewnością nie zaliczy do udanych. Polak, który do włoskiego klubu trafił latem 2018 roku, w poprzednim sezonie wystąpił w 16 meczach, w których strzelił jednego gola. W obecnych rozgrywkach 29-latek zagrał w zaledwie dziewięciu spotkaniach, nie zdobywając bramki.

Gdzie trafi Łukasz Teodorczyk?

Dwa lata w Udinese to dla Teodorczyka czas spędzony głównie albo na leczeniu kontuzji, albo siedzeniu na ławce rezerwowych. Polak, który jeszcze niedawno imponował w barwach RSC Anderlechtu, we Włoszech się nie odnalazł. Jak informuje portal Tuttoudinese.it, już za kilka tygodni Teodorczyk zakończy swoją przygodę z Udinese.

Według portalu odejście Polaka jest przesądzone. Jego zdaniem nasz napastnik może wrócić do Anderlechtu lub trafić do włoskiego Frosinone. Pierwszy klub sezon ligi belgijskiej zakończył dopiero na 8. miejscu. Frosinone to zaś obecnie trzecia drużyna włoskiej Serie B. Klub ten traci zaledwie dwa punkty do drugiego, dającego awans miejsca.

Zdaniem portalu Tuttoudinese.it Teodorczyk nie traci nadziei na wyjazd na Euro 2020 z reprezentacją Polski. Przypomnijmy, że napastnik ma na swoim koncie 19 meczów w kadrze, dla której strzelił cztery gole.

