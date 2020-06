Media: Jest oferta za Bartłomieja Drągowskiego! 15 milionów euro

Problem w tym, że Fiorentina wcale nie zamierza sprzedawać Bartłomieja Drągowskiego. - Oferta Milanu pokazuje, że akcje polskiego bramkarza cały czas rosną, ale zostanie odrzucona - czytamy we we florenckim dzienniku "La Nazione", który informuje, że Milan za Drągowskiego zaoferował 15 mln euro. I że szuka bramkarza, bo latem za znacznie więcej chce sprzedać Gianluigiego Donnarummę.

Drągowski w końcu się przebił

Drągowski wyjechał do Włoch cztery lata temu z Jagiellonii Białystok. Początki miał trudne, ale w końcu przebił się do pierwszego składu Fiorentiny, dla której w tym sezonie bronił regularnie. Przed wybuchem pandemii koronawirusa zagrał we wszystkich 26 meczach, z czego w siedmiu zachował czyste konto. Branżowy portal transfermarkt.de wycenia polskiego bramkarza na 11 mln euro. Jego kontrakt z Fiorentiną jest ważny jeszcze przez trzy lata.

