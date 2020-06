Arkadiusz Milik zdecydował, w którym klubie chce grać! Telewizja RAI potwierdza

W kwestii Arkadiusza Milika i jego ewentualnego transferu pojawiało się ostatnio wiele spekulacji. Faworytem do pozyskania Polaka pozostaje Juventus, ale informowano o sporym zainteresowaniu napastnikiem wśród klubów Premier League, szczególnie Evertonu i Tottenhamu. Polaka miał chcieć sprowadzić także AC Milan. Napoli nie chciało go jednak sprzedać do rywala z Serie A.

Zobacz wideo Top 3 gole Arkadiusz Milika w Serie A. Sezon 2019/20 [ELEVEN SPORTS]

RAI potwierdza: Milik zdecydowany na transfer do Juventusu

Najważniejsze jest tu jednak zdanie zawodnika. Od kilku tygodni mówiło się, że Milik jest przekonany do przenosin do Turynu. Teraz potwierdzili to także dziennikarze telewizji RAI, którzy w audycji "La Domenica Sportiva" podali, że polski napastnik jest zdecydowany na Juventus. - Polak chciałby zostać najlepszym napastnikiem we Włoszech i w Turynie powinno być o to prościej - mówili.

Kontrakt Milika kończy się w czerwcu 2021 roku, a Aurelio de Laurentiis pytany o kwotę, jaką inny klub musiałby wyłożyć za napastnika Napoli, wciąż twierdził, że powinno to być 50 milionów euro, z czym nie zgadzają się włoscy eksperci. - Myślę, że będzie to kwota około 20 milionów euro, może 25 - tłumaczy nam Francesco Porzio, bliski współpracownik Gianluki Di Marzio, cenionego eksperta od rynku transferowego. Milik gra dla Napoli od sierpnia 2016 roku. W obecnym sezonie Serie A w szesnastu meczach zdobył dziewięć goli.

