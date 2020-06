Bartłomiej Drągowski może trafić do Premier League. Wielki klub go obserwuje

Bartłomiej Drągowski rozgrywał bardzo dobry sezon w barwach Fiorentiny. Trener Giuseppe Iachini zdecydował się postawić na polskiego bramkarza, dzięki czemu wystąpił on dotychczas w 27 spotkaniach, w których łącznie puścił 36 goli. Siedmiokrotnie zdołał zachować czyste konto.

Zagraniczne portale łączą go z czołowymi europejskimi klubami, do których miałby trafić latem Drągowski. W rozmowie z "La Gazzettą dello Sport" Polak przyznał jednak, że chce zostać w Fiorentinie. - W poprzednim roku zdecydowałem się przedłużyć kontrakt, ponieważ bardzo wierzę w ten zespół i pomysły prezydenta Commisso, który zainwestował w klub duże pieniądze. Florencja to wspaniałe miasto. Chciałbym grać w europejskich pucharach i zdobywać trofea, i być może uda się to w barwach Fiorentiny - podkreślił Drągowski kilka dni temu.

Dziennikarze włoskiego portalu tuttomercatoweb.com postanowili przeanalizować sytuację Drągowskiego. Ich zdaniem, Polak rozgrywa tak doskonały sezon, że zainteresowały się nim kluby Premier League, m.in. Chelsea i Everton. Wcześniej łączono Drągowskiego z transferem do AC Milan, gdzie miałby zastąpić Gianluigiego Donnarummę.

