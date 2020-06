Mario Balotelli wyrzucony z klubu! Włoch dostał już pismo od prezydenta

Balotelli miał podpisany kontrakt obowiązujący do 2022 roku. Jedna z zapisanych w nim klauzul pozwalała rozwiązać umowę w przypadku spadku Brescii do Serie B. W przypadku działań podjętych przez Cellino chodziło jednak o zachowanie zawodnika.

REKLAMA

Balotelli zwolniony przez Brescię. Mieli dość zachowania włoskiego zawodnika!

Zobacz wideo Top 6 goli polskich napastników w sezonie 19/20 [ELEVEN SPORTS]

Już wcześniej Cellino twierdził, że sprowadzenie Balotelliego do klubu było błędem. Jak podaje "La Gazetta dello Sport", teraz miał już jednak dość problemów, jakie stwarzał napastnik. Po tym, jak nie pojawiał się na treningach przygotowujących zespół do wznowienia rozgrywek Serie A, postanowił wyrzucić go z klubu wysyłając mu specjalne pismo.

Balotelli trafił do Brescii w sierpniu zeszłego roku. 29-latek wcześniej grał m.in. dla Manchesteru City, Milanu, OGC Nice czy Liverpoolu. W tym sezonie Serie A w dziewiętnastu występach zdobył pięć goli.

Przeczytaj także: