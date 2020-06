Cztery kluby Premier League chcą Milika! Polak bliżej transferu do Anglii niż do Juventusu

Według dziennikarzy "La Gazetta dello Sport" transfer Arkadiusza Milika do Juventusu jest coraz mniej prawdopodobny. W ostatnich dniach pojawiały się doniesienia, że Polak może się przenieść do innego włoskiego klubu - Milanu, a teraz głównymi kandydatami do pozyskania napastnika mają być kluby Premier League.

Zobacz wideo Top 3 gole Arkadiusz Milika w Serie A. Sezon 2019/20 [ELEVEN SPORTS]

Milik trafi do Anglii? Aż cztery kluby zainteresowane transferem Polaka!

Największe szanse na przeprowadzenie transferu mają mieć Everton i Tottenham, które są zdeterminowane, żeby pozyskać Milika, ale Polak znalazł się także w kręgu zainteresowań Manchesteru United i Arsenalu. W stosunku do angielskich drużyn obecny klub zawodnika Napoli ma takie same oczekiwania co do kwoty transferu. Aurelio de Laurentiis chciałby, żeby nowy klub Milika zapłacił za niego 50 milionów euro. Jednak każda propozycja z Wysp miałaby być o wiele mniejsza od tej kwoty.

- Przedłużenie kontraktu Milika wydaje się niezwykle trudną operacją, więc trzeba założyć, że Polak odejdzie. Jeśli pozostanie w Serie A, to wątpię, by trafił do Juventusu. Sądzę, że transfer do Milanu może być dla niego dobrym rozwiązaniem. Mówi się też o propozycjach z Bundesligi. Czytam różne doniesienia, że De Laurentiis żąda aż 50 milionów euro za Milika, ale ze względu na wygasający kontrakt cena napastnika nie będzie wysoka. Myślę, że będzie to kwota około 20 milionów euro, może 25 - tłumaczy nam Francesco Porzio, bliski współpracownik Gianluki Di Marzio, cenionego eksperta od rynku transferowego. Do tej pory 26-latek rozegrał 109 meczów dla Napoli i zdobył aż 46 bramek.

