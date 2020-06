Przyszłość Driesa Mertensa wyjaśniona! Koniec spekulacji. Belg podjął decyzję

Obecna umowa Mertensa z Napoli obowiązuje do 30 czerwca. Z tego powodu pojawiło się wiele spekulacji medialnych dotyczących ewentualnego transferu Belga. Anglicy pisali, że może dołączyć do Newcastle, które po przejęciu przez saudyjskiego następcę tronu będzie chciało budować potęgę. Z kolei Włosi informowali, że Mertensem interesuje się Inter Mediolan. Zdaniem Fabrizio Romano z "The Guardian", napastnik pozostanie jednak w Neapolu.

REKLAMA

Zobacz wideo Zieliński dostał propozycje gry w czołowym klubie w Europie. Trwają negocjacje

Mertens zostanie w Neapolu?

- Jego kontrakt ma obowiązywać do 30 czerwca 2022 roku. Strony doszły do porozumienia, a szczegóły ustalą prawnicy - napisał Romano na Twitterze. Dodał, że Mertens odrzucił kilka tygodni temu ofertę Chelsea Londyn.

Reprezentant Belgii jest zawodnikiem Napoli od siedmiu lat. W tym sezonie strzelił 12 goli w 29 meczach we wszystkich rozgrywkach.

Przeczytaj też:

Pobierz aplikację Sport.pl LIVE na Androida i na iOS-a

Sport.pl Live .