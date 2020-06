Szczęsny najlepszy w Serie A. "Pokonanie go jest równie trudne, co wymówienie jego nazwiska"

Dziennikarze "La Gazzetty dello Sport" we współpracy z serwisem statystycznym OPTA postanowili wybrać najlepszy zespół sezonu 2019/20 w Serie A. Idealną formacją jest wg nich 1-4-2-3-1. Dominują w niej piłkarze Juventusu (aż czterech), a oprócz tego znalazło się w niej trzech graczy Lazio oraz po jednym z Milanu, Napoli, Interu i Atalanty.

Szczęsny najlepszym bramkarzem Serie A

Szczęsny obronił aż 79,8 proc.wszystkich strzałów i jest to najlepszy wynik spośród wszystkich golkiperów Serie A. "Niektórzy mieli wątpliwości, czy może godnie zastąpić w bramce Gianluigiego Buffona. Pokonanie go jest równie trudne, co wymówienie jego nazwiska" - brzmi treść uzasadnienia dziennika "LGDS" dot. wyboru Polaka do najlepszej "11" ligi włoskiej. Poza bramkarzem Juventusu w zestawieniu można również znaleźć trzech jego kolegów: Cristiano Ronaldo, Miralem Pjanicia i Juana Cuadrado.

Tak wygląda najlepsza "11" Serie A wg OPTA i "LGDS":

Szczęsny (Juventus) - Juan Cuadrado (Juve), Stefan De Vrij (Inter), Francesco Acerbi (Lazio), Lucas Hernandez (Milan) - Miralem Pjanic (Juve), Fabian Ruiz (Napoli); Josip Ilicic (Atalanta), Luis Alberto (Lazio), Cristiano Ronaldo (Juve) - Ciro Immobile (Lazio)

Restart sezonu Serie A został zaplanowany na 20 czerwca. Tydzień wcześniej mają odbyć się półfinałowe mecze Pucharu Włoch: Napoli z Interem (12 czerwca) i Juventusu z Milanem (13 czerwca).