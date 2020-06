Kolejny wielki klub walczy o Milika! Polaka chce przyszły trener. 40 mln euro

maurice_bachelu 3 godziny temu Oceniono 1 raz 1

Co tydzień ktoś się dołącza do tego serialu fantasy. On zresztą może się ziścić, jeśli klub mocno spuści z ceny, bo co to za wydatek dla klubów z Premiership, miedziaki. Ale dużych pieniędzy nikt nie wyłoży, bo dwa kluczowe słowa: historia kontuzji.