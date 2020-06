Boniek rozmawiał z Milikiem o transferze. Ujawnił, co piłkarz mu powiedział

Arkadiusz Milik jest bliski opuszczenia Napoli. Włoskie i angielskie media łączą go z wieloma mocnymi europejskimi klubami. Największe zainteresowanie pozyskaniem reprezentanta Polski wykazuje Juventus. Oprócz tego w swoich szeregach chciałyby go mieć Atletico, Arsenal, Tottenham czy też Arsenal. Kością niezgody jest cały czas kwota, za jaką 26-latek miałby przenieść się do innego zespołu. Zbigniew Boniek w rozmowie z portalem sport.onet.pl wskazał najlepszy kierunek dla Polaka.

Boniek o ewentualnym transferze Milika do Juve

- Rozmawiałem z Arkiem kilka dni temu i pytałem, czy idzie do Juventusu. Odpowiedział, że sam nie wie, że to wszystko jest w rękach jego menedżerów. Natomiast Milik może grać w każdym klubie na świecie i choć nie jestem z tych, co lubią podpowiadać w takich sprawach, moje zdanie byłoby jasne - jeśli ma taką możliwość, powinien nie tyle iść, co wręcz biec do Juventusu. Choćby dlatego, że to obok Bayernu Monachium najlepiej zorganizowany klub na świecie - powiedział Boniek, który w przeszłości bronił barw Juventusu w latach 1982-85.

Polak ma ważny kontrakt z Napoli do końca czerwca 2021 roku. Milik gra w ekipie spod Wezuwiusza od lata 2016 roku, kiedy to przyszedł z Ajaksu Amsterdam za 32 mln euro. Do tej pory 26-latek wystąpił w 109 spotkaniach Napoli i strzelił w nich 49 goli. Z kolei w bieżącym sezonie Serie A w 16 meczach zdobył dziewięć bramek.

