Tragedia w rodzinie Gennaro Gattuso. Nie żyje 37-letnia siostra trenera

Kobieta była hospitalizowana na oddziale intensywnej terapii od 3 lutego w szpitalu w Gallarate we włoskiej prowincji Lombardia. Gattuso, były piłkarz AC Milan, obecnie trener Napoli, otrzymał straszną wiadomość o śmierci siostry, gdy prowadził trening drużyny. Natychmiast poleciał do Gallarate, by być razem z rodziną.

REKLAMA

Zobacz wideo Prezes ekstraklasy ujawnił, ile spółka zarabia za zagraniczne transmisje. "Wystartowaliśmy jako drudzy po lidze hiszpańskiej"

Siostra Gennaro Gattuso nie żyje

W lutym w przerwie meczu Sampdoria - Napoli Gattuso został poinformowany o kłopotach zdrowotnych Franceski i opuścił stadion w Genui. Udał się do szpitala w Gallarate, w której to miejscowości mieszkała jego siostra. Tam też były gwiazdor Milanu prowadzi od dawna działalność handlową (sklep z rybami). Nieznana jest dokładna przyczyna śmierci Franceski. Portal corrieredellacalabria.it napisał: Cierpiała na rzadką chorobę, której wyleczenie okazało się niemożliwe.

Fani Napoli i innych drużyn łączą się w bólu z Gattuso. Kondolencje złożył już jego były klub, AC Milan. - Rino, twój ogromny ból i ból twojej rodziny również jest nasz. Spoczywaj w pokoju, droga Francesco - czytamy na Twitterze Milanu.

- Hellas Verona FC wyraża najszczersze kondolencje dla Gennaro Gattuso po śmierci jego siostry Franceski. Jesteśmy myślami z rodziną, krewnymi i przyjaciółmi - czytamy na Twitterze Hellas Werona.

- Wszyscy jesteśmy blisko Ciebie z sercem Rino - napisało Napoli.

Przeczytaj też:

Pobierz aplikację Sport.pl LIVE na Androida i na iOS-a

Sport.pl Live .