Nowy kierunek dla Milika! Napoli nie chce sprzedać Polaka do rywala z Serie A

alderamin pół godziny temu Oceniono 2 razy 2

to nie jest już ta stara liga angielska, gdzie kości pękały, ale mimo wszystko Arek nie rób tego. Trafisz w pucharze na na drwali z Sutton United czy innego Chester City i pól roku w szpitalu.

Ja bym to widział tak, Arek za lewego do Bayernu, Lewy za Aubameyang'a do Arsenalu, Aubameyang za Suareza do Barcy a Suarez na trzy ostatnie lata kariery przychodzi do mojego ukochanego GKS Tychy za Piątkowskiego, którego oddamy do Sosnowca w prezencie.