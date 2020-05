AC Milan wydał komunikat ws. stanu zdrowia Zlatana Ibrahimovicia

Zlatan Ibrahimović doznał kontuzji mięśnia płaszczkowatego prawej łydki. Ścięgno Achillesa jest całkowicie nienaruszone. Kolejne badanie kontrolne zostanie przeprowadzone w ciągu 10 dni

- czytamy w oświadczeniu AC Milan.

Zlatan Ibrahimović z niegroźną kontuzją, może zdążyć na wznowienie rozgrywek

Zlatan Ibrahimović wrócił do Włoch i rozpoczął treningi drużynowe w Mediolanie. Podczas ostatniej sesji napastnik doznał kontuzji, po której obawiano się wykluczenia Szweda z gry przez dłuższy czas.

Włosi wciąż czekają na oficjalną datę powrotu Serie A. Władze rozważają dwie najbardziej prawdopodobne daty, jakimi są 13 lub 20 czerwca. Zlatan Ibrahimović powinien do tego czasu wrócić do treningów i pełni formy, jeżeli tylko następne badanie kontrolne wskaże pozytywne wyniki.

Szwed do AC Milan trafił w styczniu 2020 roku, w ostatnim czasie jednak przebywał w Szwecji, gdzie trenował w Hammarby. 37-letni piłkarz, w listopadzie ubiegłego roku, stał się współwłaścicielem klubu. Włoskie media spekulują, że Zlatan chciałby wrócić do kraju i dołączyć do zespołu. Jego obecna umowa z obowiązuje do końca czerwca 2020 roku.