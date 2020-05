Wielkie słowa syna Diego Maradony o polskim piłkarzu: Uważam go za najlepszego "volante" w Europie

Diego Maradona junior jest synem słynnego Argentyńczyka, który od wielu lat mieszka w Neapolu. W rozmowie z "Super Expressem" 34-latek postanowił opowiedzieć o dwóch Polakach, którzy aktualnie bronią barw zespołu Napoli.

Zachwyty syna Diego Maradony nad Piotrem Zielińskim

Bardzo duże wrażenie zrobił na nim Piotr Zieliński. - Uważam go za najlepszego "volante" w Europie! Niezwykle pożyteczny w każdym aspekcie gry: może grać po obu stronach, udziela się w defensywie i ofensywie. Piłkarz kompletny. Zieliński mógłby grać dla "Blaugrany", [...] w każdym wielkim klubie. Ale… prawda jest taka, że on już w wielkim klubie gra. Bo takie jest Napoli. Niech się Barcelona od niego odczepi i kupi sobie innego gracza. Przedłużenie z nim kontraktu to musi być absolutny priorytet klubu. Na szczęście, z tego co słychać, niedługo to się powinno wydarzyć - powiedział Diego Maradona junior na łamach "SE".

Argentyńczyk odniósł się także do zawirowań transferowych związanych z Arkadiuszem Milikiem, który prawdopodobnie opuści Neapol i wyląduje w innym mocnym, europejskim klubie z lig Top 5. - Szanuję go, to bardzo dobry napastnik. Gdyby Milik miał odchodzić, to zdecydowanie wolałbym, aby jego klubem nie był Juventus. Uważam, że dwie ciężkie kontuzje mocno go przyhamowały. Gdybym miał wybierać którego Polaka mogę zatrzymać w klubie, to zdecydowanie wolałbym zatrzymać Zielińskiego - zakończył syn Diego Maradony.

Milik ma ważny kontrakt z klubem do końca czerwca 2021 roku. W bieżącym sezonie Serie A w 16 meczach zdobył dziewięć bramek. Natomiast Zieliński zagrał 35 meczów w barwach Napoli w sezonie 2019/20 i zapisał w nich na swoim koncie dwa gole i pięć asyst we wszystkich rozgrywkach. Polski pomocnik jest jednym z najważniejszych zawodników ekipy Serie A, z którą niebawem prawdopodobnie podpisze nowy kontrakt (obecny obowiązuje do czerwca 2021 roku).

