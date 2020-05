Media: Zlatan Ibrahimović doznał kontuzji. Milan się o niego boi

Piłkarze Milanu wrócili do grupowych treningów, czekając na informacje o wznowieniu sezonu Serie A (najbardziej prawdopodobne daty w tej chwili to 13 lub 20 czerwca). Pod koniec treningu zawodnicy grali mecz, podczas którego Zlatan Ibrahimović musiał opuścić boisko.

Pierwsze doniesienia mówią o tym, że uraz może być bardzo poważny. Milan boi się nawet, że może chodzić o uszkodzenie ścięgna Achillesa. Włosi zamierzają jak najszybciej przeprowadzić badania, by móc postawić diagnozę.

Zlatan Ibrahimović odejdzie z Milanu?

Jeśli Ibrahimović doznał poważnej kontuzji, może to oznaczać, że już więcej nie zagra w Milanie. Szwed wrócił do "Rossonerich" w styczniu tego roku - w ośmiu meczach strzelił trzy gole i zaliczył asystę - ale nie podobają mu się niedawne zmiany w klubie (m.in. zwolnienie Zvonimira Bobana z funkcji dyrektora), a jego kontrakt wygasa latem. Zlatan myśli o tym, by trafić do Hammarby - od listopada jest współwłaścicielem szwedzkiego klubu.