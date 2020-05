Znamy szczegóły nowej oferty za Arkadiusza Milika! Ogromne pieniądze

Szum medialny wokół Arkadiusza Milika jest coraz większy. Wszystko wskazuje na to, że polski napastnik nie przedłuży kontraktu z Napoli i przeniesie się do innego klubu. Włoskie media niemal codziennie podają garść informacji związanej z sytuacją 26-latka.

"Tutosport" zdradził szczegóły nowej oferty Juventusu za Milika

Najnowsze doniesienia wskazują, że o Milika wciąż zabiega Juventus. "Tuttosport" informuje, że mistrz Włoch oferuje 40-50 mln euro za Polaka oraz dodatkowo trzech piłkarzy, którzy obecnie grają w innych klubach. Mowa o o Romero (obecnie przebywa na wypożyczeniu w Genoi), Rolando Mandragorze (z Udinese - Juve ma prawo pierwokupu go za 26 mln euro) oraz Luce Pellegrinim ( wypożyczony do Cagliari Calcio).

W ostatnich tygodniach mówiło się o zainteresowaniu polskim napastnikiem również ze strony Atletico Madryt, Tottenhamu i Chelsea. Napoli chce dostać za Milika 50 mln euro, o czym wielokrotnie wspomniał Aurelio De Laurentiis, prezes zespołu spod Wezuwiusza. Jednak nie wszyscy zgadzają się z opinią szefa Napoli.

- Czytam różne doniesienia, że Aurelio De Laurentiis żąda aż 50 milionów euro za Arkadiusza Milika, ale nie ma szans, aby Napoli tyle zarobiło. Myślę, że będzie to kwota około 20 milionów euro, może 25 - powiedział nam ostatnio Francesco Porzio, bliski współpracownik Gianluki Di Marzio, cenionego eksperta od rynku transferowego.

Polak ma ważny kontrakt z klubem do końca czerwca 2021 roku. Milik gra w Napoli od lata 2016 roku, kiedy to przyszedł z Ajaksu Amsterdam za 32 mln euro. Do tej pory 26-latek wystąpił w 109 spotkaniach Napoli i strzelił w nich 49 goli. W bieżącym sezonie Serie A w 16 meczach zdobył dziewięć bramek.

