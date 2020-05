35 milionów euro i Diego Costa za Milika? "Tuttosport": Jest oferta!

Jeszcze w sobotę dziennikarze "Tuttosport" informowali o możliwej rywalizacji Arkadiusza Milika z Erlingiem Brautem Haalandem w obliczu negocjacji z Juventusem. Obydwaj zawodnicy są łączeni z potencjalnym transferem do Juventusu, a włoscy dziennikarze na pierwszej stronie umieścili tytuł "Milik, następnie Haaland", sugerując, że w tej kolejności mieliby wzmocnić zespół mistrza Włoch. Teraz potwierdzają, że z walki o Polaka nie zrezygnowało Atletico Madryt.

Hiszpański klub nie rezygnuje z Arkadiusza Milika

Powołując się na media z Hiszpanii podali, że klub miał złożyć Napoli propozycję zapłacenia 35 milionów euro oraz oddania Włochom napastnika Diego Costy. Ci do tej pory chcieli uzyskać za Milika około 50 milionów euro, co dla niektórych ekspertów stanowi niemożliwą kwotę przy takim transferze w obecnych realiach rynku. Według mediów problem może leżeć bardziej po stronie wymagań Milika co do pensji.

Niedawno pojawiły się także informacje, że Milikiem zainteresowane miałoby być Chelsea o czym informował włoski dziennikarz, Alfredo Pedulla na antenie "Sportitalia". Polak do tej pory rozegrał 109 meczów dla Napoli i zdobył aż 46 bramek. Jego umowa z włoskim klubem wygasa latem przyszłego roku.

