Miralem Pjanić wybrał nowy klub. Odrzucił ofertę PSG mimo większych pieniędzy

Kontrakt Pjanicia z Juventusem obowiązuje do końca sezonu 2022/2023. Już teraz jednak kolejne kluby interesują pozyskaniem Bośniaka. Zdaniem włoskich mediów, pomocnik mógłby trafić m.in. do Manchesteru United i Chelsea. Pjanić chciałby jednak występować w FC Barcelonie.

Bośniak jest na tyle zdeterminowany, aby grać w jednej drużynie z Leo Messim. Jak donosi "Mundo Deportivo", Pjanić odrzucił ofertę złożoną mu przez PSG, które oferowało mu o wiele lepsze zarobki niż te, które może otrzymać grając w zespole mistrzów Hiszpanii.

Pjanić może trafić do Barcelony, jednak zdaniem włoskich mediów, działacze Juventusu zgodzą się na transfer pod warunkiem, że w zamian otrzymają Arthura. Wiele jednak wskazuje na to, że władze "Dumy Katalonii" nie zgodzą się na wymianę i do transferu może nie dojść.

