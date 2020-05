Pep Guardiola chce piłkarza Milanu. Zaskakujący transfer

Latem zeszłego roku Ismael Bennacer pojechał na Puchar Narodów Afryki jako gwiazda Empoli, które spadło do Serie B. Algieria pierwszy raz od 1990 roku wygrała PNA, zaś Bennacer został wybrany najlepszym piłkarzem turnieju. Następnie pomocnik nie wrócił już do Empoli, a trafił do Milanu, który wydał na niego 16 milionów euro. 22-latek miał rozruszać niemrawą drugą linię Rossonerich. I choć dobre występy przeplatał słabymi, to gołym okiem widać jego potencjał. Jest dobrze wyszkolony technicznie, ma zmysł do gry kombinacyjnej i dawał drużynie odpowiedni balans między defensywą a ofensywą.

Jak donosi portal footmercato.net, latem Bennacera pozyskać będzie próbował Manchesteru City. Pep Guardiola jest wielkim zwolennikiem talentu pomocnika. Anglicy już rozpoczęli negocjacje z agentami 22-latka. Piłkarzem interesuje się także Paris Saint Germain.

