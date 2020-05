Media: Karol Linetty zmieni klub? Sampdoria wyceniła Polaka. Jest chętny

Karol Linetty może odejść z Sampdorii Genua - informuje portal calciomercato.com. Zainteresowanie Polakiem wykazuje Torino. Zespół z Piemontu już zimą chciał sprowadzić naszego pomocnika.

Karol Linetty wyceniony przez Sampdorię

Linetty kilka miesięcy temu nie chciał odchodzić, by nie opuszczać Sampdorii walczącej o utrzymanie w Serie A. Latem może to się jednak zmienić. Jego obecny klub właśnie wycenił go na 11 mln euro.

W tym sezonie ligi włoskiej polski pomocnik zagrał w 17 spotkaniach. Ma na koncie dwa gole i trzy asysty. Występował też jako kapitan drużyny. Ma ważny kontrakt w Genui do czerwca przyszłego roku. Sampdoria z 26 punktami jest na 16. miejscu w lidze. Torino jest pozycję wyżej i ma punkt przewagi.

