Francesco Totti ujawnił kulisy. "Byłem zdecydowany na transfer na 80 proc.". Nie wyszło

Francesco Totti całą swoją karierę spędził w jednym klubie - AS Romie. Teraz po latach przyznał, że w 2003 roku był bardzo bliski przejścia do Realu Madryt. W rozmowie z "Libero" ujawnił, co sprawiło, że ostatecznie odrzucił możliwość przeprowadzki na Santiago Bernabeu.

Francesco Totti zdradził, dlaczego odrzucił ofertę Realu Madryt

- Było tak co najmniej dwukrotnie. Pamiętam ten pierwszy raz. Był 2003 rok. Został mi rok umowy z Romą. To nie był najlepszy okres dla Romy, chociaż Francesco Sensi [były prezes klubu - przyp. red] zrobił dla mnie wszystko. Real oferował za mnie około 20-25 mln euro. Byłem na 80 proc. zdecydowany, aby dołączyć do nich. Oferowali mi dużo. Chcieli mnie za Figo, który grał z nr 10 i przeszedłby do Interu. Był tam też Raul, symbol Realu i jego kapitan, który musiał mieć najwyższą gażę. Każdy zawodnik, który przybył do Madrytu, nie mógł zarabiać więcej niż on. Dużo o tym myślałem. Ilary przed ślubem powiedziała mi, że odchodzi z pracy i pojedzie tam ze mną - ujawnił Totti.

Pomimo spędzenia całego życia w Rzymie, legendarny status Tottiego oznaczał, że nie był w stanie cieszyć się w pełni życiem w Wiecznym Mieście. - Nie podobał mi się Rzym. Po raz pierwszy zobaczyłem Koloseum trzy lata temu. To surrealistyczne - oznajmiła legenda Romy.

I kontynuował: - W końcu prezes Sensi przemówił do mnie, wszystko sobie wyjaśniliśmy i ostatecznie zostałem w Rzymie. Był to wybór płynący prosto z serca, w którym rodzina i przyjaciele dużo dla mnie znaczyli. Miałem ochotę zrobić coś innego niż wszyscy. Zwykle nie odrzuca się oferty z takiego klubu. Czułem się świetnie jako zawodnik, ale jednocześnie trochę inaczej niż wszyscy. Występy w Realu Madryt byłyby czymś fantastycznym. To nie jest zwykły zespół. Każdy chciałby tam zagrać - zakończył Totti.

Legenda AS Romy zakończyła karierę po sezonie 2016-17. W sumie przez 24 sezony bronił barw tylko jednego klubu. Strzelił 307 bramek w 785 meczach. Swój ostatni mecz w barwach rzymian zagrał 28 maja 2017 roku na Stadionie Olimpijskim, gdzie AS Roma pokonała Genoę 3:2, dzięki czemu wywalczyła wicemistrzostwo Włoch.

