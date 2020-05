Juventus bezskutecznie walczył z trenerem. "Gdy idziesz do jego biura, to tylko przed prysznicem"

61-letni Maurizio Sarri znany jest ze swojego zamiłowania do palenia. Mówi się, że potrafi wypalić nawet 80 papierosów dziennie (tak przynajmniej twierdzi The Sun). Ale zadaje się, że potwierdza to autobiograficzna książka Giorgio Chielliniego, w której włoski obrońca nie tylko opisuje postać Sarriego, ale także jego złe nawyki. - Zawsze dąży do perfekcji. Chce np. stuprocentowego posiadania piłki na połowie przeciwnika. Oczywiście to utopia, ale być może właśnie takie podejście zaprowadziło go tak daleko - zastanawia się Chiellini w swojej książce.

REKLAMA

Zobacz wideo Tak Haaland strzelił pierwszego gola po wznowieniu Bundesligi!

Chiellini ostrzega: Do gabinetu Sarriego tylko przed prysznicem

- Poza tym to bardzo zamknięta osobowość. Choć w Juventusie wyzbył się wielu złych nawyków, to wciąż pozostał jeden, na który nikt nie ma rady. Chodzi o jego przywiązanie do papierosów. Gdy idziesz porozmawiać do jego biura, to tylko przed prysznicem. Jeśli zrobisz to później, będzie od ciebie śmierdziało fajkami. Będziesz musiał umyć się znowu - pisze Chiellini o nawyku Sarriego, z którym władze Juventusu też próbowały walczyć, zrobić porządek. Bezskutecznie. Bo Sarri nie zrezygnował z palenia nawet wtedy, kiedy przed rokiem doznał zapalenia płuc, które opóźniło jego debiut na ławce trenerskiej Juventusu - wykluczyło z prowadzenia drużyny w meczach przeciwko Parmie i Napoli.

Przeczytaj też:

Pobierz aplikację Sport.pl LIVE na Androida i na iOS-a



Sport.pl Live .