Kolejny klub chce Arkadiusza Milika. Polakowi podoba się ta perspektywa

Sytuacja Arkadiusza Milika, któremu latem 2021 roku wygasa kontrakt z Napoli, znowu się komplikuje. Co prawda agent piłkarza Przemysław Pańtak zapowiada wizytę w Neapolu, kiedy sytuacja tylko na to pozwoli, ale w tej chwili negocjacje utknęły w martwym punkcie. Wraca za to zainteresowanie Atletico Madryt, które chciałoby pozyskać Milka, a polskiemu napastnikowi podoba się perspektywa tego transferu, bo Milik bardzo lubi Madryt - czytamy w Corriere dello Sport.

Nawet 50 milionów euro za Milika

Według włoskiego dziennika władze Napoli chcą jeszcze spróbować porozumieć się z Milikiem oraz jego agentem, ale jeśli negocjacje się nie powiodą, zaczną rozważać oferty innych klubów. W ostatnich tygodniach w kontekście Milika najwięcej pisało się o zainteresowaniu Juventusu Turyn, gdzie Polak miałby zastąpić Gonzalo Higuaina.

Corriere dello Sport informuje, że Napoli może zażądać za Milika nawet 50 milionów euro.

