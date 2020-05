Media: Barcelona i Juventus wymienią trzech piłkarzy! Sensacyjne transfery

Barcelona i Juventus miały już osiągnąć wstępne porozumienie. Na jego mocy mistrzowie Hiszpanii sprowadzą Miralema Pjanicia i Mattię De Sciglio, a mistrzowie Włoch zapłacą 25 mln euro i dostaną Nelsona Semedo.

"Sport" informuje, że ze względu na dużą liczbę zaangażowanych w tę operację stron rozmowy transferowe były niezwykle trudne, ale wszystko wskazuje na to, że zostaną one sfinalizowane. Barcelona dogadała już indywidualne kontrakty Pjanicia i De Sciglio, a ostatnim krokiem tej układanki jest finalizacja rozmów Semedo z Juventusem (co ma nastąpić w trakcie najbliższych godzin).

Barcelona dostanie od Juventusu 25 mln euro, co pomoże w sprowadzeniu Lautaro Martineza?

Wcześniej Juventus był zainteresowany sprowadzeniem z Barcelony Arthura, ale Brazylijczyk stanowczo wykluczył możliwość odejścia z Camp Nou - w przeciwieństwie do Semedo, który jest wyceniany na 50 mln euro. Jednak odejście Portugalczyka wydawało się nieuchronne od czasu zerwania rozmów ws. nowego kontraktu >> "Sport" spekuluje, że 25 mln euro, które zarobi Barcelona, mogą być kluczowe w kontekście sprowadzenia Lautaro Martineza z Interu Mediolan.

