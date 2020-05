Policja na treningu Napoli. Gennaro Gattuso zirytowany: Nie mamy nic do ukrycia

Piłkarze we Włoszech wciąż nie mogą trenować w grupach, ale w środę dowiedzieli się, że do takich zajęć będą mogli wrócić 18 maja. Podana została również wstępna data powrotu Serie A. Liga ma zostać wznowiona 13 czerwca, ale na jej start zgodę musi wyrazić jeszcze włoski rząd. Jeżeli to zrobi, liga wróci w systemie dwóch kolejek w tygodniu, tak, żeby zakończyć rozgrywki najpóźniej 2 sierpnia - informowało kilka dni temu "Corriere dello Sport".

Policja chciała skontrolować trening Napoli

Inspektorzy policji po przejrzeniu raportów z ostatnich kilku dni i wykryciu na treningu Lazio naruszeń, postanowili przeprowadzić kolejną kontrolę, tym razem w zespole z Neapolu. Funkcjonariusze chcieli zobaczyć, w jaki sposób odbywają się treningi w zespole spod Wezuwiusza. W tym celu pojawili się przy wejściu do centrum szkoleniowego klubu Serie A. Niespodziewany policyjny bardzo zirytował trenera Gennaro Gattuso. - Napoli jest klubem zarządzanym w sposób wręcz modelowy. Nie mamy nic do ukrycia - powiedział policji, trener włoskiego zespołu.

Według "La Gazzetta dello Sport" wizyta policji w Castel Volturno miała związek z donosem, który mówił o tym, że centrum szkoleniowe Napoli jest obecnie wykorzystywane w niewłaściwy sposób. Gennaro Gattuso przekazał policji, że w ciągu najbliższych kilku godzin wyśle im filmy z treningami indywidualnymi piłkarzy odbywających się w ciągu ostatnich 6 dni, które kręcone były nawet przez drony. Wszystko po to, aby pokazać funkcjonariuszom, że zespół w żaden sposób nie naruszył protokołu medycznego.

Rozgrywki Serie A zostały zatrzymane po 26 meczach. Liderem jest Juventus, który ma jeden punkt przewagi nad Lazio. Trzecie miejsce zajmuje Inter, czwarta jest Atalanta Bergamo.

