Arkadiusz Milik krytykowany we Włoszech! Napoli na niego czekało...

Arkadiusz Milik trafi do Napoli latem 2016 roku z Ajaksu za 32 miliony euro. Do tej pory rozegra w barwach w這skiego klubu 109 spotka, w kt鏎ych strzeli 46 goli i zaliczy pi耩 asyst. Tych wyst瘼闚 i bramek by這by znacznie wi璚ej, gdyby nie dwie powa積e kontuzje, przez kt鏎e straci wiele miesi璚y gry. W豉郾ie do tych sytuacji odwo逝je si Alvino, narzekaj帷 na postaw Polaka.

Zobacz wideo Pi瘯ne gole Arkadiusza Milika w Napoli!

Arkadiusz Milik zachowuje si cynicznie?

- Milik ma d逝g wdzi璚zno軼i wobec klubu i kibic闚. Napoli cierpliwie czeka這 na niego po dw鏂h powa積ych kontuzjach, opiekowa這 si nim. W pi販e no積ej powinna istnie odrobina wdzi璚zno軼i, ale obecna generacja jest bardziej cyniczna - stwierdzi Alvino na antenie telewizji Luna.

Kontrakt Milika z Napoli wygasa wraz z ko鎍em sezonu 2020/21. Rozmowy w sprawie jego przed逝瞠nia przeci庵a造 si od miesi璚y, co stara si wykorzysta Juventus, kt鏎y jest zainteresowany sprowadzeniem Polaka. O jego transfer mia poprosi Maurizio Sarri (kt鏎y zna Milika ze wsp鏊nej pracy z Napoli), cho klub Polaka jeszcze si nie poddaje. Wed逝g "La Gazzetty dello Sport" trener Gennaro Gattuso poprosi Milika, Piotra Zieli雟kiego i Driesa Mertensa o pozostanie w zespole, by razem zbudowa pot璕 Napoli.